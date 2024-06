O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou em Belo Horizonte nesta quinta-feira (27/6) para uma série de agendas em Minas Gerais. Ele chegou ao lado de ministros e foi recebido pelo prefeito Fuad Noman (PSD) no Aeroporto da Pampulha.

O primeiro compromisso de Lula será em Contagem, na Região Metropolitana, na tarde desta quinta. Já nesta sexta-feira (28), ele participa de um evento na capital antes de seguir para Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.



Esta é quarta visita do presidente ao estado em 2024, mas ao contrário do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Lula não tem sido recebido por apoiadores no aeroporto e nunca saiu para conversar com a imprensa.

Boa relação com Fuad

De olho em um eventual apoio do petista na eleição de outubro – seja no primeiro ou segundo turno – Fuad recebeu o presidente no aeroporto.

"A Prefeitura de Belo Horizonte destaca a importância da atenção que o governo federal tem dado à capital, reafirmando o compromisso do presidente em contribuir com o desenvolvimento do município", disse o Executivo, em nota.

Na primeira visita a Minas, em fevereiro, Lula e Fuad celebraram o repasse de R$ 65 milhões pelo governo federal para as obras no Anel Rodoviário, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Na ocasião, BH também recebeu parte do antigo Aeroporto Carlos Prates, na Região Noroeste.

"Na última terça-feira (25/6), o prefeito Fuad Noman e o secretário de Patrimônio da União (SPU), Lúcio Andrade, assinaram os termos de cessão de três áreas do antigo Aeroporto Carlos Prates para o município de Belo Horizonte. No local serão construídas duas escolas de ensino infantil e fundamental, um Centro de Saúde e uma UPA", relembrou a prefeitura.