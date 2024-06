A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) comemorou a tentativa de golpe de Estado na Bolívia contra o presidente boliviano, Luis Arce, nessa quarta-feira (26/6).

Em suas redes sociais, a parlamentar bolsonarista compartilhou a notícia sobre a tentativa de golpe e comentou: "Graças a Deus!". Posteriormente, Bia Kicis deletou a publicação.

A deputada bolsonarista, Bia Kicis (DF), celebrando a tentativa de golpe na Bolívia. Vergonha! pic.twitter.com/LvN222oIW0 — Brunno Melo (@BrunnoMeloCBN) June 26, 2024

Tentativa de golpe

Militares das Forças Armadas da Bolívia tentaram dar um golpe de Estado no país nessa quarta-feira e tomaram a praça em La Paz onde fica o palácio presidencial, com soldados liderados por um general destituído do cargo na terça (25/6) adentrando o prédio.

O presidente boliviano, Luis Arce, denunciou por meio das redes sociais o que chamou de "mobilização irregular" de unidades do Exército, enquanto o ex-presidente Evo Morales convocou uma "mobilização nacional pela democracia".

O general Juan José Zúñiga foi preso ainda ontem por liderar a tentativa de golpe de Estado.