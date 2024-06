O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), recebe, nesta quinta-feira (27/6), o presidente Lula (PT) na base aérea da Pampullha, na capital mineira, mas não participará da agenda presidencial durante a sexta-feira (28/6). O chefe do Executivo vem a Minas Gerais para apoiar aliados, refazer relações e anunciar investimentos.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Noman não participará dos eventos com o presidente, dos quais foi convidado, em razão de agenda divulgada anteriormente. Em nota, a PBH também destacou "a importância da atenção que o governo federal tem dado à capital, reafirmando o compromisso do presidente em contribuir com o desenvolvimento do município".

Depois de chegar no estado, Lula segue para Contagem, onde a prefeita petista Marília Campos (PT) tenta a reeleição. Na sexta-feira, a agenda do presidente marca um evento no Minascentro, às 10h. Na capital, a intenção do presidente é fazer uma série de lançamentos do governo federal - assim como fez em abril deste ano - entre investimentos nas áreas de saúde, cultura e infraestrutura urbana.





Sendo a quarta vez que Lula vem ao estado de Minas Gerais desde que assumiu o mandato, o presidente tem a última chance de aparecer ao lado dos seus pré-candidatos antes do período eleitoral, além da tentativa de reafirmar a base do estado estremecida após desentendimentos de Brasília.