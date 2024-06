O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quarta-feira (26/6), que vem em Belo Horizonte para anunciar investimentos para as universidades federais e linhas de transmissão. A agenda acontece nesta sexta-feira. A declaração do presidente ocorreu em entrevista ao portal UOL. A agenda do presidente já havia sido adiantada pelo Estado de Minas.



"O ano passado a gente plantou, semeou a terra, sabe, jogou água, plantou a semente. Esse ano é o ano da colheita. E nós vamos começar a colher tudo aquilo que nós investimos. Eu vou a Belo Horizonte amanhã anunciar um monte de investimento em universidade. Eu vou anunciar o maior pacote de linha de transmissão que Belo Horizonte já viu na vida", disse Lula sem entrar em detalhes.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG), já havia adiantado que durante a visita do presidente serão anunciados programas nas áreas de transição energética, energia solar e outras formas renováveis.

Além de BH, Lula também irá visitar a Contagem e Juiz de Fora.

O governador Romeu Zema (Novo) provavelmente não participará do evento, pois estará no Norte de Minas na data.