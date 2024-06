Após anunciar visitas a Contagem e à Juiz de Fora, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) incluiu Belo Horizonte no roteiro de visita. O evento está marcado para às 10h, mas o local ainda não foi definido.

A informação foi confirmada por aliados do presidente ao Estado de Minas, que pretendem anunciar novos investimentos em Minas Gerais.

O governador Romeu Zema (Novo) provavelmente não participará do evento, pois estará no Norte de Minas na data marcada.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG) adiantou que durante a visita do presidente serão anunciados programas nas áreas de transição energética, energia solar e outras formas renováveis.

"Vamos receber o presidente Lula, quinta-feira em Contagem, para lançar o circuito da transição energética em Minas Gerais. Sexta-feira, em Belo Horizonte e Juiz de Fora, vamos anunciar energias renováveis no Norte de Minas", afirmou em vídeo publicado em suas redes sociais.

Com a aproximação das eleições municipais, o chefe do Executivo irá passar por cidades em que a sigla tem candidatos fortes, buscando consolidar as campanhas. Na capital, o deputado federal Rogério Correia (PT) é um dos postulantes ao cargo e selou apoio com a Federação PSOL/Rede para a corrida eleitoral.

Prazo eleitoral