Como na última visita a Minas Gerais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não vai se encontrar com o governador Romeu Zema (Novo). Rivais ideológicos, eles vinham compartilhando a agenda em eventos que priorizavam o lançamento de investimentos do governo federal no estado.

Porém, com o avanço das negociações da dívida mineira em Brasília, o afastamento entre as lideranças políticas é evidente. Esta é a quarta vez que Lula vem a Minas e a segunda em que não convida o governador para uma de suas agendas.

De acordo com interlocutores do governo mineiro, Zema foi comunicado sobre a agenda do presidente em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na quinta-feira (27/6). Porém, não houve aviso sobre a agenda em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, marcada para a sexta-feira (28/6).





Por isso, o governador segue a agenda já marcada há cerca de duas semanas. Ele vai visitar o Norte de Minas e inaugurar obras e vistorias em algumas cidades. Nos dois dias que Lula estiver no estado, Zema passará por Espinosa, Mato Verde, Monte Azul, Berizal, Catuti, Mamonas, Brasília de Minas, Mirabela e Montes Claros.

Nos bastidores, existe um entendimento que as visitas de Lula teriam objetivo eleitoreiro e, por isso, não faria sentido o governador fazer parte das agendas. De fato, Lula decidiu visitar as duas cidades onde o PT tem a maior chance de vitória nas eleições municipais, excluindo Belo Horizonte, cidade onde a candidatura petista ainda não alcançou voos altos.

Em Contagem, ao lado de Marília Campos (PT) - favorita à reeleição - o presidente fará uma espécie de balanço de obras e investimentos do governo federal no município. O evento está marcado para quinta-feira na LMG-808 com a Avenida Maracanã, às 15h. A via teve investimento de R$ 300 milhões e deve funcionar como um “atalho” para o deslocamento da Avenida João César de Oliveira até a região de Nova Contagem e Esmeraldas.

Ao EM, a prefeita disse que Contagem recebe o presidente Lula com grande expectativa. “Temos a retomada do diálogo do município com o governo federal, o que é muito importante, e temos obras e ações para inaugurar. Vamos aproveitar e mostrar ao Lula outras necessidades que temos, com a expectativa de que sejamos atendidos e possamos continuar melhorando a vida do cidadão de Contagem".

Já em Juiz de Fora, na sexta-feira, Lula vai participar da cerimônia de inauguração do Viaduto Roza Cabinda, sobre a linha férrea na Rua Benjamin Constant, no Centro. A solenidade está prevista para começar às 15h. O evento também está marcado para acontecer com a presença da prefeita Margarida Salomão (PT), também favorita à reeleição.

Dívida mineira

Nas primeiras vezes em que esteve em Minas Gerais, Lula ainda flertava com Zema sobre a renegociação da dívida do estado. Antes posicionados em lados opostos - com o governador mineiro chegando a subir em palanques ao lado do rival de Lula, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - eles procuraram encontrar um terreno comum para dar os primeiros passos rumo à resolução do problema.

Agora, desde que o protagonismo foi tomado por Rodrigo Pacheco (PSD), Zema e Lula perderam as cordialidades. Na última visita do presidente ao estado, no fim de abril, quando o presidente participou da inauguração da planta de produção de insulina da farmacêutica Biomm, em Nova Lima, Zema nem ao menos foi convidado.

Esta é a quarta vez de Lula em Minas desde que foi eleito pela terceira vez. Antes, o chefe do Executivo participou da abertura de uma fábrica de fertilizantes em Serra do Salitre e, em março, esteve em Belo Horizonte para anunciar investimentos em Minas.