O presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz viagens para apoiar nomes no pleito deste ano, priorizando pré-candidatos em SP

Com as eleições municipais na mira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitará Minas Gerais na próxima sexta-feira (28/6). O chefe do Executivo irá a Contagem, na Região Metropolitana, e Juiz de Fora, na Zona da Mata.

A informação foi confirmada pelo Estado de Minas, que conversou com interlocutores e aliados do presidente.

As duas cidades escolhidas por Lula são aquelas onde o petista tem mais chance de vitória no estado.

Em Contagem, Lula apoia Marília Campos (PT), candidata à reeleição. O mesmo acontece em Juiz de Fora, onde a prefeita Margarida Salomão (PT) também concorre ao cargo pela segunda vez.

Além das visitas em busca de apoio para as eleições municipais, o presidente deve resolver pendências com a base de esquerda. Nas últimas semanas, a relação entre Lula e o grupo político mineiro tem estado estremecida.