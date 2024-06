Atual tesoureira do PT, cargo que já foi ocupado por João Vaccari Neto e Delúbio Soares, a mineira Gleide Andrade tem causado desconforto entre os membros do partido no estado com a proximidade das eleições. As queixas surgem em diversas frentes, todas com o mesmo teor: a interferência da secretária nas candidaturas municipais. Para alguns petistas, Gleide está agindo em benefício próprio, visando cidades que poderiam impulsionar sua candidatura para deputada federal nas eleições de 2026. Enquanto Gleide trabalha para construir sua própria base no estado, membros do partido acreditam que ela prejudica a base petista, minando o ex- presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Eles argumentam que a maioria das candidaturas apoiadas pela tesoureira não tem chances reais de vitória e quando tem, não fazem parte da federação PT, PCdoB e PV. Gleide estaria comprometendo a estratégia do partido em Minas Gerais e colocando em risco o sucesso eleitoral da sigla por conta de suas ambições pessoais.



As reclamações vêm de diversas partes do estado, principalmente de Divinópolis – cidade natal de Gleide – além de Uberlândia, Poços de Caldas, Betim e da região do Vale do Aço. Em Divinópolis há uma disputa com a deputada estadual Lohanna (PV), a primeira progressista da região a ocupar um cargo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Nos bastidores, a percepção é de que a parlamentar poderá concorrer a deputada federal em 2026, prejudicando os planos de Gleide. A secretária do PT não teve um bom desempenho nas urnas, apesar de ter recebido mais de R$ 2 milhões em investimentos, ficando apenas como quarta suplente. Em contraste, Lohanna foi a vereadora mais votada da história de Divinópolis e se tornou deputada estadual com uma campanha focada apenas nas redes sociais.



A disputa entre as duas é por espaço, embora façam parte da mesma federação. Lohanna é a única capaz de enfrentar diretamente a família Azevedo, o maior grupo bolsonarista da região, que tem Gleidison Azevedo (Novo) como prefeito de Divinópolis. O irmão do senador Cleitinho (Republicanos-MG) e do deputado estadual Eduardo Azevedo (PL-MG) é candidato à reeleição. Além disso, Lohanna foi uma das maiores apoiadoras de Lula durante a campanha de 2022. Mesmo sendo considerada o "nome da esquerda" na região, a deputada estadual acaba sendo afastada do presidente devido às ações de Gleide. Para os membros da federação, isso representa uma sabotagem, já que, sem Lohanna em plena atividade, os Azevedos ganham mais espaço.



Essa é uma queixa frequente em outras regiões. Integrantes do PT relataram à coluna que Gleide seleciona os destinatários dos recursos federais, favorecendo sempre aqueles que a apoiam, independentemente de seu compromisso com a campanha de Lula à reeleição em 2026. O principal problema relatado é que, ao favorecer alguns, Gleide enfraquece seus próprios companheiros de federação e abre espaço para seus rivais, ignorando os bolsonaristas.



Recentemente, um vídeo do ex-prefeito de Betim Jésus (PT) sobre o assunto viralizou. "É em todo o estado. Ela quer ser candidata a deputada federal e está impondo cabos eleitorais nos municípios de qualquer maneira. Essa mulher é de Minas e está prejudicando Lula de forma irreparável. Precisamos de pessoas para defender Lula e o partido. Agora ela quer apoiar pré-candidaturas de outros partidos. Quer impor quem ela deseja. Tenho certeza de que o presidente não está ciente disso. Nem ele, nem Janja", afirmou.



A coluna tentou contatar Gleide Andrade para saber a opinião dela sobre as queixas , mas não obteve resposta. No entanto, o EM Minas conseguiu falar com aliados políticos, que descreveram ela como uma figura "pragmática". Segundo eles, a secretária não apoia candidatos sem respaldo em pesquisas e não segue necessariamente a orientação nacional do partido ao destinar recursos, sendo apenas mais um voto neste contexto. Alegam ainda que ela enfrenta várias denúncias por ser uma mulher com poder dentro da legenda.

Em BH



Enquanto deixa inimizades no estado, Gleide tem um querido amigo em BH: o deputado federal Rogério Correia (PT). Ela foi a responsável por manter a pré-candidatura do petista.

TSE



Na tarde de ontem, sexta-feira (21), a ministra Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), fez uma visita ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG). Em uma reunião com o presidente do tribunal, desembargador Ramom Tácio de Oliveira, e o vice-presidente e corregedor, desembargador Júlio Lorens, discutiram a preparação para as Eleições 2024.

CPI



No contexto das negociações em busca de uma alternativa ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) para renegociar a dívida dos estados com a União, o deputado estadual Lucas Lasmar (Rede) trabalha para criar uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) na ALMG com o objetivo de investigar o verdadeiro montante da dívida do estado. Até o momento, Lasmar, que é um dos vice-líderes da oposição ao governador Romeu Zema, conseguiu apenas nove das 26 assinaturas necessárias para iniciar a CPI.

Sem aborto



Dentro do Partido dos Trabalhadores, a orientação é evitar mencionar a palavra "aborto". Quando se referirem ao projeto de lei que equipara o aborto após 22 semanas de gestação ao homicídio, os parlamentares devem chamar o texto de "PL do estupro". A intenção é evitar a percepção de que o governo federal apoia o aborto, uma pauta frequentemente utilizada para criticar o presidente Lula.

RenovaBR



A escola de formação política RenovaBR vai realizar um encontro para discutir os desafios eleitorais. Gabriel Azevedo, presidente da Câmara Municipal e pré-candidato à prefeitura de BH, estará entre os palestrantes. O evento acontece hoje, sábado (22/6), em Belo Horizonte, das 14h às 19h, no Centro de Convenções da CDL BH, localizado na Av. João Pinheiro, número 495, bairro Boa Viagem.