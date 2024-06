O senador Marcos do Val (Podemos-ES) e o deputado Gilvan da Federal (PL-ES) bateram boca nesta quinta-feira (20) no aeroporto de Vitória, no Espírito Santo.

De acordo com relator ouvidos pelo "g1", o senador aguardou o Gilvan sair do avião vindo de Brasília e os dois trocaram insultos. Em dado momento, Marcos do Val encosta em Gilvan, que revida com um empurrão.

A troca de insultos e empurrões foi a continuação de uma discussão que começou durante sessão da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado, na quarta-feira (19).



Na ocasião, o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) interferiu para evitar que os parlamentares capixabas se agredissem fisicamente.





O bate-boca foi postado pelo deputado bolsonarista em suas redes sociais. Gilvan alega que do Val tentou ofendê-lo durante a sessão.

Nas redes sociais, Gilvan postou dizendo que do Val, “Mexeu com o cara errado. Swat da Shoppe. Não recuo para traidor 1cm”, postou. A expressão “swat da Shoppe” é motivada pelas aulas que Do Val afirma ministrar para o grupo especial da polícia norte americana.

Já o senador Marcos do Val publicou um vídeo afirmando que vai acionar o Conselho de Ética para tomar as medidas necessárias contra Gilvan da Federal. “É inaceitável que um parlamentar utilize de agressões e provocações para ganhar atenção. Precisamos de representantes que atuem com seriedade e compromisso com o povo”, declarou.

Marcos também disse que o deputado tem problemas mentais, que foi para o Senado para provocá-lo e que constantemente o ataca por mensagens privadas.