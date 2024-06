A prefeita Marília Campos (PT) já espera a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com grande expectativa. O chefe do Executivo nacional desembarca em terras mineiras na quinta-feira (27/6).

Ao EM, Marília disse que a vinda de Lula representa a retomada do “diálogo do município com o governo federal” afastando o possível motivo eleitoreiro da agenda. Na cidade, o presidente fará uma espécie de balanço de obras e investimentos do governo federal no município. O evento está marcado para quinta, na LMG-808 com a Avenida Maracanã, às 15h. A via recebeu um investimento de R$ 300 milhões e deve funcionar como um “atalho” para o deslocamento da Avenida João César até a região de Nova Contagem e Esmeraldas.

“Essa é uma obra metropolitana que, inclusive, vai melhorar a vida dos cidadãos de Betim e também de Esmeraldas, do ponto de vista de um deslocamento mais rápido e eficiente. Vamos aproveitar e mostrar ao Lula outras necessidades que temos, com a expectativa de que sejamos atendidos e possamos continuar melhorando a vida do cidadão de Contagem", avalia Marília.

Marília é pré-candidata à reeleição à Prefeitura de Contagem. Além disso, já havia manifestado interesse em disputar o governo de Minas em 2026. No entanto, ela encontrou resistência dentro do partido, inclusive com um certo isolamento na legenda. A visita de Lula ao município ocorre depois de três visitas dele a Minas - sendo duas em Belo Horizonte. Contagem sempre esteve com na lista de possíveis destinos, mas a visita só vai ocorrer agora. Contagem é a maior cidde de Minas governada pelo PT. A justificativa dos correligionários do presidente para a ausência na cidade é a agenda atribulada e minimizam um suposto "desprestígio" de Marília no PT ou com Lula.

Lula também tem visita marcada em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Na sexta-feira (28/6), o presidente vai participar da cerimônia de inauguração do Viaduto Roza Cabinda, sobre a linha férrea na Rua Benjamin Constant, no Centro. A solenidade está prevista para começar às 15h, e a prefeita Margarida Salomão (PT) estará presente.