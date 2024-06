O governador Romeu Zema (Novo) deve ir a Brasília na tarde desta quarta-feira (26/6) para se reunir com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e discutir o projeto de renegociação das dívidas dos estados com a União.

Segundo a assessoria do presidente do Congresso Nacional, o encontro está previsto para o final da tarde. Também participará da reunião o Secretário-adjunto de Fazenda, Luiz Cláudio Gomes. Até a manhã de hoje, o encontro ainda não constava na agenda do governador Romeu Zema.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de Zema para confirmar a agenda e aguarda retorno.

Nessa terça-feira (25/6), Pacheco informou que o governo federal estuda aceitar a federalização de estatais de Minas em troca da redução dos juros da dívida do estado.

A proposta inicial de Pacheco era abater do estoque da dívida (valor principal do débito mais os juros) o crédito das estatais a serem federalizadas, mas ela não foi aceita pelo governo, conforme antecipado semana passada pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.





A proposta inicial do senador previa que o estado que federalizasse estatais e entregasse créditos constituídos de qualquer natureza para a União pudesse ser premiado com algum tipo de abatimento sobre o débito principal. “Mas houve uma recusa do governo federal e do Ministério da Fazenda dizendo que isso impactaria, inclusive, na questão do resultado primário do país, então essa ideia foi substituída por um prêmio em relação aos juros”.

