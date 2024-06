O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que sonha com um Brasil com um padrão de vida igual ao de Suécia, Dinamarca e Alemanha. A declaração do petista foi dada durante reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, também conhecido como ‘Conselhão’, nesta quinta-feira (27/6).

Apesar de manter boas relações com Cuba e com a Rússia, o presidente Lula disse que não quer o Brasil igual os aliados, e que o país pode se transformar em um país de “classe média”.





‘Vocês acham que eu quero um país igual a Rússia? Um país igual a Cuba? Não. Eu quero um país com padrão de vida igual à Suécia, à Dinamarca, à Alemanha. É esse país que eu sonho para a classe trabalhadora brasileira. É garantir o mínimo. Quando falam para mim que o mínimo está muito alto, pelo amor de Deus. O mínimo é o mínimo”, disse Lula.

Lula também chamou de “cretino” quem atribuiu a alta do dólar às suas declarações em entrevista. Na quarta-feira (25/6), a moeda estrangeira fechou em alta e atingiu R$ 5,51, o maior patamar em mais de dois anos. Na ocasião, o presidente havia feito críticas severas ao Banco Central e a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) em manter a taxa básica de juros em 10,5%.

"Quando terminei a entrevista, a manchete de alguns comentaristas era de que o dólar subiu pela entrevista do Lula. E os cretinos não perceberam que o dólar tinha subido 15 minutos antes de eu dar a entrevista", frisou.