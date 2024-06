O governador Ibaneis Rocha (MDB) sinalizou que pode formar uma dobradinha com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). Interlocutores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sugerem que Michelle poderá concorrer a um cargo majoritário, sendo o Distrito Federal uma opção prioritária, informa Pablo Giovanni, no Blog CB. Poder, da Ana Maria Campos.

Ibaneis afirmou que ele e a ex-primeira-dama têm uma aliança. “Nada mais natural do que caminharmos juntos por Brasília e pelo Brasil. Em 2026, haverá duas vagas abertas para o Senado. Mas, devemos lembrar, que não é o momento de antecipar as eleições de 2026. Temos eleições municipais este ano, que ditarão o futuro e o projeto político que a população espera. O Distrito Federal, nas últimas duas eleições, mostrou uma preferência pela direita”, destacou o governador, à coluna.

Sem pressa para o Buriti

Ibaneis pretende deixar o Palácio do Buriti no início de 2026. O nome já alinhado com as lideranças da direita no Distrito Federal para a sua sucessão é Celina Leão. Por ora, não há discussão sobre que pessoas comporão a chapa com a progressista. O objetivo é aguardar as eleições municipais.

O nome de Bia Kicis chegou a ser sondado, mas a intenção da parlamentar é prosseguir no Congresso Nacional.

