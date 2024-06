O nome da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro parece estar cada vez mais distante do Palácio do Planalto nas eleições de 2026. Pessoas próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro apontam que ela disputará uma candidatura a outro cargo, com o Distrito Federal como principal opção, informa Pablo Giovanni, no Blog CB. Poder, da Ana Maria Campos.

Michelle é bem avaliada em pesquisas internas do Partido Liberal (PL) no Rio de Janeiro, Goiás e Paraná. Com a decisão do TRE-PR de não cassar o senador Sérgio Moro (União), interlocutores de Bolsonaro indicam que o cenário ideal é o DF, onde haverá duas vagas para o Senado na próxima eleição, e a possibilidade de conquistar uma delas é considerada mais viável.

A ex-primeira-dama não tem comentado o assunto. Eleita em março do ano passado presidente do PL Mulher, Michelle afirma que ainda não é o momento para tratar do tema, pois as atenções estão voltadas para as eleições municipais de outubro. A avaliação é de que isso servirá como termômetro para medir sua popularidade com o eleitorado.

Sem apoio

Interlocutores da senadora Damares Alves (Republicanos) indicam que, se Michelle e a deputada federal Bia Kicis (PL) decidirem se candidatar ao Senado com o apoio de Bolsonaro, Ibaneis Rocha não terá ajuda da republicana.

O chefe do Executivo local já confirmou, oficialmente, que deixará o Palácio do Buriti no início de 2026 para se dedicar à campanha eleitoral. Mesmo distante das eleições, o xadrez político da capital federal se desenha. Ibaneis se apega ao legado de ter sido o primeiro governador da história do DF a se reeleger em primeiro turno, em 2022.

