No Esquenta do XII Forum de Lisboa que, este ano, perdeu a palavra “Jurídico”, eventos paralelos alertaram para a necessidade de destravar investimentos privados no Brasil. Empresários, políticos e juristas que prestigiaram o workshop do Fórum Internacional Brasil Europa (Fibe) e circularam por coquetéis consideram que o governo brasileiro não tem hoje recursos para promover investimento público e, de quebra, edita medidas que não contribuem para fazer deslanchar o setor privado. Nos bastidores, a insatisfação do setor produtivo continua quente. Nas rodas dos coquetéis, eram unânimes em afirmar que, depois dos alertas inseridos na ata do Copom sobre inflação, é preciso garantir investimentos privados. Sem eles, as boas novas de crescimento que o governo anuncia não se sustentarão.



Eles têm a força



Líderes nas pesquisas de intenções de voto para a reeleição, tanto o prefeito de Recife, João Campos (PSB), quanto o do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), querem se dar ao luxo de escolher o próprio vice, dispensando o PT.



Ativo & inativo



Deu em um dos “esquentas” do Fórum de Lisboa: Um dos maiores hubs de cabos submersos do mundo é o Ceará. Tem condições de ter um datacenter de primeiro mundo. E não estamos fazendo nada.



Choque de realidade…



O glamour do coquetel do think-thank Espera, oferecido na casa do empresário e ex-deputado Flávio Rocha em Lisboa, contrastou com a apresentação de estudo sobre segurança pública no Brasil. Há 72 diferentes faccões criminosas vinculadas ao narcotráfico no Brasil, país que figura como o segundo maior consumidor de cocaina do mundo



… na Avenida de Liberdade



O texto apresentado no evento do Esfera alertou a nata do empresariado que este não é apenas um problema de polícia. Sugere a criação de um comitê interministerial para propor soluções. Menciona inclusive a necessidade de ampliar e fortalecer o Coaf.



IA na roda



O evento “Diálogos sobre Inovação e Direito”, capitaneado pela professora Laura Schertel Mendes foi ainda uma espécie de aquecimento para as discussões do Fórum de Lisboa a partir de hoje em inteligência artificial. O resumo da ópera é que, sem investimento em energia, será difícil desenvolver esse campo.



Lisboa é uma festa



Juristas mal tiveram tempo de curtir o rooftop do edifício Templo da Poesia, que marcou o encerramento do evento “Diálogos sobre Inovação e Direito, promovido pelo Centro de Direito, Internet e Sociedade (Cedis). Dalí, alguns emendaram para o coquetel do think-thank Esfera, na casa do empresário Flávio Rocha, dono das lojas Riachuelo.



Enquanto isso, num restaurante reservado…



O presidente da Câmara, Arthur Lira, comemorou seu aniversário de 55 anos ao lado da esposa, a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, e um grupo de deputados num restaurante da capital portuguesa.