Antes de chegar em Contagem, nesta quinta-feira (27/6), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD), com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), e o prefeito Fuad Noman (PSD). Na pauta, as eleições municipais em Belo Horizonte.





Rogério Correia (PT), pré-candidato do PT para a Prefeitura de Belo Horizonte, não estava presente. O deputado federal já esperava Lula em Contagem, onde o presidente segue agenda ao lado da prefeita Marília Campos (PT).





Embora BH conte com uma candidatura petista, Lula já havia prometido seu apoio a Fuad, que tenta a reeleição. Até o momento, Lula não expressou apoio total à candidatura de Correia, apesar de o deputado ser o nome escolhido pelo PT.





A exclusão de Fuad da sua lista de aliados pode ainda trazer um estremecimento na relação de Lula com Rodrigo Pacheco, um dos caciques do partido do prefeito de BH. Essa, inclusive, foi uma das pautas que o presidente levantou na reunião.





Nos bastidores, existe uma tensão sobre a chegada de Lula em BH nesta sexta-feira (28/6). Fuad deve comparecer ao evento que promete anúncios de investimento do governo federal em Minas. Quem também vai estar presente é Rogério, que deve dividir palanque tanto com o prefeito quanto com o presidente.





Visita





Em Contagem, Lula visitou as obras da Avenida Maracanã, via que vai integrar o município com Esmeraldas, Betim e Belo Horizonte. Cerca de 220 mil pessoas serão beneficiadas.





De acordo com a prefeitura, a via terá 4,5 km de extensão, contará com um corredor exclusivo de ônibus e diminuirá o tempo de deslocamento entre a região de Nova Contagem e a área central do município. Além disso, a obra prevê diminuir os problemas de inundações na cidade, com a implantação de 3,5 km de canal de macrodrenagem do córrego Maracanã/Matadouro e a construção de um parque linear ao longo do leito do córrego.