O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atrasou em mais de 1h o evento marcado em Contagem, na Grande BH, maior cidade governada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) no Brasil, nesta quinta-feira (27/6). O encontro do mandatário com a militância estava marcado para 15h30, mas Lula só chegou na Avenida Maracanã às 16h40

Os apoiadores cobraram a presença do presidente Lula no evento de inauguração das obras viárias na avenida de Contagem. Debaixo do sol desde às 15h, a plateia gritava “Lula, cadê você!”.

O presidente desembarcou em Belo Horizonte, por volta de 15h, vindo de Brasília e acompanhado da primeira-dama Janja, do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD), e dos ministros das Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), e da Cultura, Margareth Menezes.

Lula vai visitar as obras do Complexo Viário da Avenida Maracanã, em Contagem, orçadas em R$ 302 milhões e financiadas com recursos da Caixa Econômica Federal. O empreendimento é o maior projeto de infraestrutura, mobilidade e saneamento em curso em Contagem, onde a prefeita Marília Campos (PT) disputa a reeleição.

Nesta sexta-feira (28/6), Lula ainda faz um evento no Minas Centro, em Belo Horizonte, onde vai anunciar investimentos para todo o Estado. Na parte da tarde, o mandatário parte para Juiz de Fora, na Zona da Mata, para, ao lado da prefeita Margarida Salomão (PT), inaugurar um viaduto.