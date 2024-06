Assim como feito para a bancada mineira da Câmara dos Deputados, o Núcleo de Dados do EM acessou a base de informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para conferir quem são os deputados estaduais de Minas Gerais mais ricos. O levantamento considera aquilo que foi declarado pelos políticos no pleito de 2022.

A maior riqueza pertence ao deputado Roberto Andrade (PRD). Ele declarou ter R$ 17,2 milhões em patrimônio. Em seu quarto mandato na Assembleia, o político é empresário do ramo da construção civil. Sua base está em Viçosa, na Zona da Mata, onde nasceu.



Depois dele, aparece o deputado estadual Leonídio Bouças (PSDB). Influente em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, ele declarou ter um patrimônio de R$ 8,5 milhões. O tucano é empresário e produtor rural e está em seu sexto mandato na Casa.



Quem completa o pódio é Dr. Maurício (Novo), que possui um patrimônio declarado ao TSE de R$ 8,3 milhões. Está em seu primeiro mandato na Assembleia, mas foi prefeito de Ouro Fino, no Sul de Minas, por dois mandatos, entre 2013 e 2020. Tem formação como médico ortopedista e presidiu a Associação dos Municípios do Alto do Rio Pardo (Amarp).



Em quarto lugar, aparece outra figura experiente dos corredores da ALMG e do futebol mineiro: Alencar Silveira Jr. (PDT). Em seu oitavo mandato consecutivo, o presidente do América tem um patrimônio declarado de R$ 8,1 milhões. Entre os bens estão aeronaves, carros e imóveis.



O quinto parlamentar mais rico da Assembleia Legislativa de Minas Gerais é Doutor Wilson Batista. Ele declarou ao TSE um patrimônio de R$ 5,6 milhões. É médico do câncer e cirurgião oncológico em Muriaé, na Zona da Mata, há mais de 20 anos. Está em seu quarto mandato em sequência.



Veja a lista completa na tabela abaixo: