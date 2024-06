Sempre que o período eleitoral chega, os candidatos prestam contas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em nome da transparência. Por curiosidade, o Núcleo de Dados do EM acessou a base de informações do TSE e segmentou os números dos deputados federais mais ricos de Minas Gerais.



Em primeiro lugar, aparece Hercílio Coelho Diniz, do MDB. Ligado à rede de supermercados Coelho Diniz, ele está em seu segundo mandato na Câmara dos Deputados. Hercílio tem base eleitoral no Vale do Rio Doce, sobretudo em Governador Valadares, onde nasceu e é empresário. O patrimônio dele declarado ao TSE é de R$ 65,9 milhões.

Após Hercílio, quem aparece é Misael Varella (PSD). Em seu terceiro mandato consecutivo em Brasília, o parlamentar tem patrimônio declarado de R$ 43 milhões. O curral eleitoral dele está na Zona da Mata, principalmente em Muriaé. É filho do ex-parlamentar Lael Varella. A fortuna dele foi construída no ramo da saúde, a partir da propriedade de hospitais ligados à Fundação Cristiano Varella.



O terceiro parlamentar mineiro mais rico é Dr. Mário Heringer, presidente do diretório estadual do PDT. Atualmente ele está licenciado, mas deve voltar ao gabinete após o período eleitoral. A fortuna do deputado declarada ao TSE é de R$ 10,3 milhões. Está em seu sexto mandato consecutivo na Câmara. Assim como Misael Varella, ele ficou rico a partir do ramo da saúde, após exercer cargos de direção em hospitais do Rio de Janeiro. Nasceu em Manhumirim, também na Zona da Mata.



O quarto nome na lista é Euclydes Pettersen (Republicanos). Ele tem um patrimônio declarado de R$ 5,2 milhões. Aos 39 anos, o deputado está em seu segundo mandato em Brasília e construiu a carreira profissional no ramo da agropecuária. É natural de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.



O quinto deputado mineiro com maior patrimônio declarado, com R$ 4,7 milhões, é o vice-presidente da executiva nacional do PSDB, Paulo Abi-Ackel. Filho do ex-parlamentar e ex-ministro da ditadura Ibrahim Abi-Ackel, o tucano nasceu em BH e está em seu quinto mandato em Brasília. Fez sua carreira profissional no ramo da advocacia.



No total, a bancada mineira tem 26 deputados milionários. Confira o total de bens declarados de cada um deles na tabela abaixo: