A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (25/6), uma operação para desarticular um esquema de invasão ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) através do aplicativo e-Título. De acordo com a corporação, os suspeitos utilizavam o aplicativo para fins de inscrição eleitoral em nome de pessoas públicas.

Seis mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em vários municípios, incluindo Belo Horizonte. Os outros são em São Paulo (SP), São Miguel do Gostoso (RN) e Maracanaú (CE).



"O TSE detectou o problema e identificou 158 registros de irregularidades realizadas por meio do aplicativo, de características diversas, que vão desde a emissão de título de eleitor até a inscrição como mesário voluntário, em nome das vítimas", explicou a PF.

A investigação terá continuidade para esclarecer qual era a motivação e o objetivo dos investigados com a invasão dos sistemas do TSE. Os investigados devem responder pelo crime de invasão de dispositivo informático.