O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, foi filmado em um momento descontraído cantando o clássico do sertanejo 'Evidências', da dupla Chitãozinho e Xororó. No vídeo, o ministro aparece cantando a música ao lado de estudantes, em Londres, na Inglaterra.

Barroso participou do "Brazil Forum UK", que ocorreu nos dias 22 e 23 de junho. O momento foi gravado após a participação do ministro na abertura do evento.



Veja o vídeo:

Barroso canta “Evidências”, clássico de Chitãozinho e Xororó, com estudantes em Londres.



O presidente do STF participou do Brazil Forum UK, no Reino Unido. pic.twitter.com/aAoEM0qKxw — Blog do Noblat (@BlogdoNoblat) June 24, 2024



O "Brazil Forum UK" é um evento anual que reúne brasileiros que estudam no Reino Unido. O tema da edição de 2024 foi "sustentabilidade, inclusão, inovação e equidade".