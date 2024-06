Os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), liberaram os parlamentares de registrar presença durante esta semana, em razão das festividades de São João, comemorado nesta segunda-feira (24/6), no Norte e no Nordeste.

Dessa forma, as comissões temáticas e votações nos plenários devem evitar temas polêmicos. A reunião de líderes do Senado, na última quinta (20/6), acertou que temas “espinhosos” seriam evitados, e a previsão é que somente as emendas do projeto do hidrogênio verde sejam votadas pelos senadores.

O período de festas juninas é tradicionalmente esvaziado no Congresso e, neste ano, ganha maior importância devido à eleição municipal que ocorre em outubro.

Lira também participa do 12º Fórum Jurídico de Lisboa, organizado IDP, universidade fundada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes. O deputado retorna a capital na sexta (28/6).

Já Pacheco permanece em Brasília e vai presidir as sessões plenárias ao longo da semana.