Mineiro é eleito secretário-geral do MDB

Hercílio Coelho Diniz foi eleito para o cargo de Secretário-geral na chapa encabeçada por Baleia Rossi (foto: MDB/REPRODUÇÃO)





A eleição contou com a representação de Minas, encabeçada pelo deputado federal Hercílio Coelho Diniz (MDB-MG), o mais votado do partido no estado nas duas últimas eleições.





Composição









Baleia Rossi (SP): presidente;

Elcione Barbalho (PA): 1a vice-presidente;

Confúcio Moura (RO): 2a vice-presidente;

Carlos Chiodini (SC): 3a vice-presidente;

Marcelo Castro (PI): tesoureiro;

Sérgio Souza (PR): tesoureiro-adjunto;

Hercílio Coelho Diniz (MG): secretário-geral;

Eunício Oliveira (CE): 1o secretário;

Washington Reis (RJ): 2o secretário. A Nova Executiva Nacional ficou com a seguinte composição:





O MDB elegeu, na quinta-feira (5/10), seu novo Diretório Nacional e sua Nova Executiva Nacional durante convenção realizada em Brasília. A chapa única liderada pelo deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP) conquistou 455 dos 448 votos.