Lula publica foto de filhotes de emas e alfineta Bolsonaro

Presidente Lula posta foto nas redes sociais de filhotes de ema (foto: (Reprodução/ Twitter/ lula/ ricardostuckert))

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou nas redes sociais, nesta sexta-feira (6/10), fotos de uma das emas que vivem no Palácio da Alvorada rodeada com filhotinhos. O registro foi feito nos gramados da residência oficial. Lula segue de repouso após cirurgias feita no quadril e nas pálpebras.

Em tom de ironia, o petista escreveu uma legenda em que relembra o episódio no qual o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi flagrado mostrando caixas de cloroquinas para emas do Alvorada.

"Olhem as eminhas que nasceram aqui no Alvorada. Elas vão crescer livres e sem o risco de serem ameaçadas com cloroquina", escreveu na legenda da foto.

O caso citado por Lula ocorreu em julho de 2020, quando Bolsonaro defendia o medicamento para o combate à covid-19, mesmo sem comprovação da eficácia contra a doença.

A primeira-dama, Janja da Silva, também publicou um vídeo alimentando os animais com couve, por volta da 9h da manhã.

*Estagiária sob supervisão de Talita de Souza