Campos Neto: 'Lula gasta mais tempo prestando atenção no que você fala'

440

Campos Neto detalhou o encontro que teve na semana passada com o presidente Lula, no Planalto (foto: AFP)





O chefe do BC participou do programa Conversa com o Bial, da TV Globo, transmitido na madrugada desta terça-feira (3/10). Ele comparou, na entrevista, o comportamento do petista com o do ex-Jair Bolsonaro (PL), e garantiu não ser "tão próximo" do ex-presidente.









"O Lula gasta mais tempo prestando atenção no que você fala. Ele dedica mais tempo. Tem mais paciência para as conversas. Bolsonaro era mais rápido. Eu sempre sabia que, quando tinha uma conversa com o Bolsonaro, eu tinha três minutos para falar alguma coisa. Depois dos três minutos, ficaria mais difícil, porque ele ficava mais disperso", explicou.

Segundo ele, o governo atual "por construção, tem pessoas que pensam de forma diferente, que estão tentando chegar em um lugar comum: melhorar a vida dos brasileiros".

"Obviamente, não vamos pensar igual em tudo, mas estamos bem alinhados. Na verdade, sempre estivemos bem alinhados", respondeu Campos Neto ao ser questionado sobre a gestão do ministro Fernando Haddad à frente da Fazenda.

Reunião no Planalto

O presidente Lula e outros integrantes do governo criticam Campos Neto por sua proximidade com Bolsonaro e pela decisão de manter alto o patamar da Selic — taxa básica de juros. Mesmo com a política do BC de reduzir gradualmente os juros nos últimos meses, ainda há pontos de tensão.





Lula e o presidente do BC se reuniram pela primeira vez na quarta-feira passada (27/9), no Palácio no Planalto. O encontro durou quase uma hora e meia, e teve a presença de Haddad. Campos Neto, porém, evitou dar detalhes sobre o que foi discutido na reunião.

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, detalhou o encontro que teve na semana passada com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Planalto. Apesar dos conflitos envolvendo a alta taxa de juros, tema de embate frequente entre o governo e a autoridade monetária, Campos Neto disse estar "bem alinhado" com o Executivo, e elogiou a disposição de Lula durante a conversa na última quarta-feira (27/9).