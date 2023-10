Cinco vereadores são condenados por 'farra' com verbas de gabinetes em MG

Câmara Municipal de Paracatu foi alvo de investigação do Ministério Público (foto: Divulgação / Câmara Municipal de Paracatu)

Uma “conversa atravessada” em um restaurante foi o bastante para se iniciar uma investigação que colocou a Câmara Municipal de Paracatu no alvo do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Ao todo, dos 17 vereadores, 14 foram denunciados por desvio de verbas de gabinetes. A reportagem cruzou informações públicas do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e, até agora, verificou que pelo menos cinco vereadores já foram condenados.