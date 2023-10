Dino sobre STF: 'Quem decide é Deus e o presidente Lula'

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ressaltou que não cabe a ele decidir se assumirá a vaga deixada por Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal (STF). Em entrevista ao programa Estúdio i, da "GloboNews", nesta segunda-feira (2/10), Dino disse estar “bem acomodado” na chefia do MJSP.

Cotado para a cadeira na Suprema Corte, Dino ainda afirmou que não tem falado sobre o assunto com o presidente. “Eu estou bem acomodado na cadeira que estou. Estou aqui (Ministério da Justiça) com ânimo definitivo, mas quem decide não sou eu. É Deus e o presidente Lula”, disse.

A indicação do ministro encontra apoio de pessoas próximas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas pode enfrentar resistência do núcleo bolsonarista no Senado, devido ao enfrentamento que Dino tem feito aos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A casa legislativa, no entanto, nunca reprovou uma indicação ao STF, mas pode cobrar caro pela aprovação.