Nikolas sobre Bolsonaro em BH: "Pode andar em qualquer lugar"

Bolsonaro almoçou com aliados em churrascaria na região da Pampulha durante primeiro dia da passagem por BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press) O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está sendo muito bem recebido pelos mineiros em Belo Horizonte, onde chegou na manhã desta sexta-feira (6/10).









Cerca de 50 apoiadores gritaram "mito" e "é bolsonaro" no restaurante Tudo na Brasa, no bairro Castelo, na Região da Pampulha. Vários deles pediram para tirar foto com o ex-presidente.





"A gente está recebendo o presidente Bolsonaro para algumas agendas em Belo Horizonte. A marcha pela vida contra o aborto, no domingo, na Praça da Liberdade, e também estará lá na comunidade Graça e Paz, no Vista Alegre, onde nasci e fui criado", disse Nikolas, se referindo ao culto na igreja do seu pai, onde Bolsonaro estará à partir das 18h.