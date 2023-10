'Bolsonaro Satanás': faixas em BH repudiam visita de ex-presidente

Faixas espalhadas em BH contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (foto: Coletivo Alvorada)

Uma ação do Coletivo Alvorada colocou mais de 100 faixas em passarelas e viadutos de Belo Horizonte contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que desembarca nesta sexta-feira (6/10) na capital mineira para uma série de compromissos até o domingo (8/10). Ele e a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, são alvos de críticas pelas políticas adotadas na última gestão do governo federal. As frases foram instaladas em diversos pontos de Belo Horizonte.O Coletivo Alvorada foi criado em 2016, em BH. As frases incluem insinuações a processos respondidos por Bolsonaro, como “Você pagou com traição, vou festejar sua prisão”; “Bolsonaro Satanás” e “Bolsonaro em BH, attenzione pickpocket”, em referência ao meme da italiana que caça batedores de carteira. As faixas foram instaladas nas avenidas Antônio Carlos, Cristiano Machado, Teresa Cristina, Pedro II e Amazonas. Além disso, os bairros Cabana do Pai Tomás, Salgado Filho e Bethânia também receberam protestos.Pedro Martins, líder do coletivo, contou que a iniciativa é financiada pela militância, por meio de vaquinhas. Ele também frisa que o movimento é suprapartidário e "em defesa da democracia". Essa não é a primeira ação do tipo que o Alvorada realiza.





Bolsonaro e Michelle em BH

Em 28 de agosto, durante a última visita de Bolsonaro, também foi colocada a faixa "Cuidado! Contrabandista e ladrão de joias na cidade!", em referência ao escândalo das joias, investigado pela Polícia Federal (PF) como uma suposta venda ilegal de presentes recebidos em viagens oficiais da Presidência da República.

Bolsonaro chegará acompanhado da mulher, Michelle, e vai participar de pelo menos três eventos na capital mineira. O primeiro é um culto na igreja do pai do deputado federal Nikolas Ferreira (PL), nesta sexta-feira, às 18h.

Já no sábado (7/10) pela manhã, o casal participa do encontro Estadual do PL Mulher em Minas Gerais, que ocorrerá no Expominas. E no domingo (8/10), eles estarão em um evento denominado "Caminhada pela Vida contra o Aborto", na Praça da Liberdade.

O ex-presidente também deve participar de um café da manhã com o governador Romeu Zema, já na chegada a BH, ainda no aeroporto.