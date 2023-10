Bolsonaro e Michelle desembarcam em BH na próxima sexta-feira

Em sua última visita ao estado, em agosto, o ex-presidente recebeu o título de cidadão honorário de Minas Gerais na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) (foto: Alan Santos/PR)



Na próxima sexta-feira (6/10), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegará a Belo Horizonte acompanhado da mulher, Michelle Bolsonaro, com o propósito de estabelecer alianças estratégicas visando as eleições de 2024.

O primeiro compromisso do ex-presidente será em Contagem, onde participará de uma agenda reservada ao PL Mulher.





No sábado (7/10), Bolsonaro e Michelle estarão presentes no Encontro Estadual do PL Mulher em Minas Gerais, que ocorrerá no Expominas às 10h da manhã. O evento contará também com a presença do deputado federal Eros Biondini (PL-MG) e da deputada estadual Chiara Biondini (PL-MG).





No domingo (8/10), o casal participará de um evento promovido pelo PL Mulher denominado "Caminhada pela Vida contra o Aborto". A concentração está agendada para as 9h na Praça da Liberdade, e o trajeto será concluído em aproximadamente 15 minutos, culminando na Praça da Savassi.





Além do casal Bolsonaro, também marcam presença confirmada o deputado estadual Bruno Engler (PL-MG), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o senador Cleitinho (Republicanos-MG).





O intuito do evento é promover a defesa contra o aborto em Minas Gerais. Segundo a organização, os participantes são encorajados a vestir branco como um símbolo de apoio à causa "em prol da vida".





Em sua última visita ao estado, em agosto, o ex-presidente recebeu o título de cidadão honorário de Minas Gerais na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).