Bolsonaro inclui visita à igreja do pai de Nikolas durante agenda em BH

A Comunidade Evangélica Graça & Paz é liderada pelo pastor Edésio de Oliveira, pai do deputado federal. Bolsonaro está programado para chegar ao local às 18h30 (foto: DOUGLAS MAGNO/AFP) Durante a visita a Minas Gerais, agendada para a próxima sexta-feira (6/10), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) incluiu em sua programação uma parada especial: a igreja ligada ao pai do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).





Essa visita evidencia o apoio político e a proximidade entre Bolsonaro e o parlamentar mineiro, fortalecendo os laços entre os dois. Nikolas vem sendo considerado como possível candidato ao governo de Minas.

A Comunidade Evangélica "Graça & Paz" é liderada pelo pastor Edésio de Oliveira, pai do deputado federal. Bolsonaro deverá chegar ao local às 18h30 para participar de um culto.

Agenda

O primeiro compromisso do ex-presidente será em Contagem, na Grande BH, onde participará de uma agenda reservada ao PL Mulher. O encontro está marcado para acontecer durante a tarde.

Em seguida, Bolsonaro seguirá para igreja do pai de Nikolas Ferreira.





No sábado (7/10), Bolsonaro e Michelle estarão presentes no Encontro Estadual do PL Mulher em Minas Gerais, que ocorrerá no Expominas, em BH, às 10h da manhã. O evento contará também com a presença do deputado federal Eros Biondini (PL-MG) e da deputada estadual Chiara Biondini (PL-MG).





No domingo (8/10), o casal participará de um evento promovido pelo PL Mulher denominado "Caminhada pela Vida contra o Aborto". A concentração está agendada para as 9h na Praça da Liberdade, e o trajeto será concluído em aproximadamente 15 minutos, encerrando na Praça da Savassi.





Além do casal Bolsonaro, também estão confirmados o deputado estadual Bruno Engler (PL-MG), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o senador Cleitinho (Republicanos-MG).





O intuito do evento é promover a defesa contra o aborto em Minas Gerais. Segundo a organização, os participantes são encorajados a vestir branco como um símbolo de apoio à causa "em prol da vida".





Em sua última visita ao estado, em agosto, o ex-presidente recebeu o título de cidadão honorário de Minas Gerais na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).