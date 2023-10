Bruno Engler sobre visita de Bolsonaro e Michelle em BH: 'Privilégio'

Bruno Engler comenta visita de Bolsonaro a Belo Horizonte O deputado estadual Bruno Engler (PL-MG) classificou a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em Belo Horizonte, neste fim de semana, como um privilégio. O parlamentar foi até o Aeroporto Internacional de Confins receber o antigo mandatário na manhã desta sexta-feira (6/10).









Pré-candidato à prefeitura de Belo Horizonte nas eleições municipais de 2024, o deputado ainda lembrou das outras agendas do ex-presidente na capital mineira. Ainda hoje, Bolsonaro participa de um culto na Igreja Graça e Paz do pastor Edésio de Oliveira, pai do aliado e deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Já no sábado (7/10) ocorre o evento do PL Mulher.









Deputado vai acompanhar Bolsonaro e Michelle nas agendas da capital mineira, incluindo uma caminhada contra o aborto (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

No domingo (8/10), Bolsonaro participa de uma agenda contra o aborto ao lado dos correligionários. A caminhada ocorre na data em que ficou conhecida como “Dia do nascituro”. “Temos o privilégio de ter tanto o presidente Bolsonaro quanto a primeira dama Michelle na nossa caminhada pela vida contra o aborto. É um movimento que vai acontecer em todas as capitais”, disse.





A mobilização da direita contra o aborto se intensificou nas últimas semanas, quando a ex-ministra do Supremo Tribunal Federal (Rosa Weber), aposentada no final de setembro, proferiu um voto pela descriminalização do procedimento em até 12 semanas de gestação.