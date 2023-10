Bolsonaro lamenta morte de médicos e associa Lula ao crime organizado

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) lamentou o assassinato dos três médicos no Rio de Janeiro, na madrugada de quinta-feira (5/10), mas fez questão de ressaltar que a criminalidade no Brasil tem crescido devido a “proximidade do governo com a bandidagem”.











Nikolas sobre médicos mortos: 'Pelo amor de Deus, não é momento de debate' Bolsonaro ainda ironizou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, com quem seus aliados têm protagonizado embates no Congresso Nacional. O ex-presidente ainda fez comentários sobre o corpo do ministro.

“É um homem de muita coragem, pelo tamanho que ele tem, pelo volume corporal que ele tem, de entrar em regiões conflagradas pelo tráfico sem qualquer proteção do estado. Isso comprova a proximidade da esquerda no Brasil com o que há de errado no nosso país. Lamentamos o passamento dos três médicos, que salvem o quarto. Perdemos e muito com essas ações, a bandidagem sabe que eles serão dificilmente alcançados”, completou Bolsonaro.





Ex-presidente ainda fez comentários sobre o ministro da Justiça, Flávio Dino, ironizando sua forma corporal (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





Entre os médicos assassinados estava o irmão da deputada federal Samia Bonfim (PSOL-SP), Diego Ralf Bomfim, o que mobilizou a classe política nessa quinta. Nikolas Ferreira (PL-MG) que acompanha Bolsonaro em BH, havia lamentando o ocorrido e prestado seus pêsames à colega de Câmara.