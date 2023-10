Engler diz que Zema é 'muito bem-vindo' na sua chapa para prefeito de BH

O deputado estadual Bruno Engler (PL-MG) afirma que tem o apoio total do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-MG) para disputar a prefeitura de Belo Horizonte nas eleições de 2024, e ainda quer contar com o governador Romeu Zema (Novo) em sua campanha. O pré-candidato do Partido Liberal conversou com o Estado de Minas na manhã desta sexta-feira (6/10). O deputado estadual Bruno Engler (PL-MG) afirma que tem o apoio total do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-MG) para disputar a prefeitura de Belo Horizonte nas eleições de 2024, e ainda quer contar com o governador Romeu Zema (Novo) em sua campanha. O pré-candidato do Partido Liberal conversou com ona manhã desta sexta-feira (6/10).









Já sobre Zema, que tem cultivado uma relação estremecida com os bolsonaristas nas últimas semanas, Engler reforçou que o governador é “muito bem-vindo” em sua campanha para prefeito. “Todo apoio de pessoas que representam um campo da direita, até da centro-direita, são muito bem-vindos. O governador Romeu Zema, no meu entender, é um bom governador que faz um bom trabalho à frente de Minas Gerais. A gente quer ter uma prefeitura que tenha um bom relacionamento com o governo do estado”, disse.