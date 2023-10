Nikolas sobre médicos mortos: 'Pelo amor de Deus, não é momento de debate'

440

Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG): "Momento é de acolhimento" (foto: (Vinicius Loures/Câmara dos Deputados))

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) se manifestou sobre a morte do médico Diego Ralf Bomfim, de 35 anos, irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSol-SP). A vítima foi executada, juntamente com outros três médicos, em um quiosque da Barra da Tijuca , no Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira (5/10).



“Pelo amor de Deus… Não é momento de debate, mas de acolhimento.” Nikolas lamentou o ocorrido e desejou pêsames à deputada Sâmia. “Que o Senhor console o coração seu e da sua família. Só quem perde um ente querido sabe o que é essa dor.”

O crime

Quatro médicos foram baleados em um quiosque na zona oeste da capital fluminense. Três morreram e um está internado. As testemunhas afirmam que ocorreram cerca de 20 disparos contra as vítimas e que a ação durou cerca de 30 segundos.



As câmeras de segurança mostram a ação dos bandidos que chegaram de carro no local, pararam, desembarcaram e foram em direção do grupo, que estava na calçada do estabelecimento. Nenhum pertence foi levado.



A Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro cogita a possibilidade de execução e afirma que a autoria e motivação dos crimes ainda não são conhecidas, mas estão sendo investigadas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinou que a Polícia Federal acompanhe as investigações do caso.