O deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ) afirmou que apresentará uma representação à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados solicitando o afastamento cautelar do deputado federal Ricardo Salles (PL-SP). O parlamentar bolsonarista publicou nas redes sociais um comentário que foi visto como um apoio a tentativa de golpe de Estado na Bolívia, na quarta-feira (26/6). Salles disse que os militares bolivianos têm "coragem".

"En Bolívia las melancias tienen cojones... " — Ricardo Salles (@rsallesmma) June 26, 2024

"Até quando deputados golpistas não serão responsabilizados? O que fez o Sr Ricardo Salles foi apoiar um golpe na Bolívia e incentivar um golpe no Brasil! Que seja afastado cautelarmente", rebateu o deputado Glauber Braga.

Até quando deputados golpistas não serão responsabilizados? O que fez o Sr Ricardo Salles foi apoiar um golpe na Bolívia e incentivar um golpe no Brasil! Que seja afastado cautelarmente! pic.twitter.com/GRZi8PEW4b — Glauber Braga (@Glauber_Braga) June 27, 2024

O comentário de Salles também foi rebatido por outros deputados da base do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O nome do deputado do PL chegou a entrar nos assuntos mais comentados da rede social X (antigo Twitter) na manhã desta quinta-feira (27/6).

O deputado federal Alencar Santana (PT-SP) lamentou a postura do ex-ministro do Meio Ambiente. "Queimou a largada hoje e viu a boiada voltar pro curral no 8 de janeiro. Mas que lástima um parlamentar celebrar uma tentativa de golpe de Estado", disse.

"Vou te dizer já que andas meio desinformado: o povo meteu os golpistas para correr. Anda rápido que ainda dá tempo de apagar teu comentário machista e golpista", afirmou a deputada Fernanda Melchionna (Psol-RS).

O deputado André Janones (Avante-MG) levantou a possibilidade de Salles ser responsabilizado criminalmente. "O deputado bolsonarista Ricardo Salles acaba de celebrar publicamente a tentativa de golpe militar na Bolívia e lamenta exército brasileiro não ter feito o mesmo no Brasil. A expectativa é que ele seja responda criminalmente e seja preso", disse.

Janones também citou que está trabalhando em uma denúncia ao Ministério Público Federal para que se apure o crime de incitação pública das Forças Armadas contra os poderes constitucionais e o estado democrático de direito.

"Acompanharemos a apuração de perto e não permitiremos que o golpismo se crie novamente em nosso país", afirmou Janones.

A reportagem procurou um posicionamento do deputado Ricardo Salles e e aguarda retorno.

Além de Salles, os deputados Gustavo Gayer (PL-GO) e Bia Kicis (PL-DF) ironizaram a tentativa de golpe na Bolívia, fazendo referência indireta aos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023 no Brasil. "Golpe de estado na Bolívia? Se não tem velhinhas com a bíblia na mão, cabeleireiras armadas com batom, famílias cantando o hino nacional e rezando, não é golpe", escreveu Kicis.

Tentativa de golpe na Bolívia

Na quarta-feira (26/6), militares cercaram por horas a sede do governo da Bolívia e tentaram derrubar as portas do palácio presidencial. O general Juan José Zúñiga, líder da tentativa de golpe, entrou caminhando pelo prédio público, onde o presidente Luis Arce estava.

O general Juan José Zúñiga e o comandante geral da Marinha da Bolívia, presos e acusados pelo Ministério Público por crimes de terrorismo e insurreição armada.