O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou em Contagem acompanhado da base da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e da Câmara dos Deputados. O chefe do Executivo federal visita Minas pela quarta vez nesta quinta-feira (27/8).





Esse era um dos objetivos de Lula. O presidente estava estremecido com a base desde sua última visita ao estado. Compõem o palanque do presidente os deputados estaduais Andréia de Jesus (PT), Doutor Jean Freire (PT), Leleco Pimentel (PT), Ricardo Campos (PT), Lohanna (PV) e Macaé Evaristo (PT).





Também estavam presentes os deputados federais Dandara (PT), Igor Timo (Podemos), Miguel Ângelo (PT), Padre João (PT), Patrus Ananias (PT), Reginaldo Lopes (PT) e o pré-candidato à prefeitura de BH, o deputado federal Rogério Correia (PT).





Não é de hoje que a relação de Lula com seus aliados políticos enfrenta turbulências. A falta de diálogo entre o chefe do Executivo e o PT mineiro tem gerado conflitos não só dentro da legenda, mas também entre partidos aliados.









O mal-estar causado pelo chefe do Executivo brasileiro - que, na última visita ao estado, sequer conversou com os deputados aliados na Assembleia Legislativa de Minas Gerais - se agravou ainda mais após a visita do ministro da Educação, Camilo Santana.





A foto do ministro sorrindo ao lado do governador e do prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo (Novo), que é irmão do senador Cleitinho (Republicanos) e um crítico radical da gestão do presidente Lula (PT), caiu como uma bomba entre os militantes que defendem o presidente na região. A insatisfação foi tanta que obrigou a direção da Federação PT-PCdoB-PV a divulgar uma nota oficial de repúdio à forma como o anúncio de parceria foi feito.





O desgaste com a base mineira ainda se intensifica quando se coloca na mesa as ações da tesoureira do PT, Gleide Andrade, nos municípios. Alguns membros do partido vêm reclamando que a petista age em benefício próprio, excluindo candidaturas e privilegiando aliados em busca de uma base própria para 2026. Esta também será uma reclamação que será ouvida pelo presidente durante a visita a Minas.