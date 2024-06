A prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), cobrou do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a renegociação da dívida de Minas com a União, a ampliação do metrô e a criação de uma rede de transporte ferroviário para a Região Metropolitana de Belo Horizonte. A cobrança foi feita durante discurso da prefeita na visita que o presidente fez à cidade nesta quinta-feira (27/6).

"É muito importante que o senhor resolva o problema do endividamento do estado de Minas Gerais com a União. Parcela essa dívida em 50 anos, diminui os juros. Minas Gerais não pode continuar pagando R$ 18 bilhões ao ano, presidente. Nós temos que diminuir isso. Se não é possível abater o valor principal, parcele em suaves prestações" , defendeu a prefeita, pré-candidata à reeleição.

Em relação a questão da mobilidade, a prefeita lembrou que Minas Gerais é a única capital onde os "trilhos não são ocupados pelos trens para transportar passageiros. Onde o metrô, presidente, a única estação fora de Belo Horizonte, é no Eldorado", cobrou a prefeita, lembrando que na RMBH tem rede ferroviária sem uso em 22 cidades.

O presidente visitou as obras do Complexo Viário da avenida Maracanã, em Contagem, orçadas em R$302 milhões e financiada com recursos da Caixa Econômica Federal. A obra é o maior projeto de infraestrutura, mobilidade e saneamento em curso em Contagem, onde a prefeita Marília Campos (PT) disputa a reeleição. O vice em sua chapa deverá ser do PSD.