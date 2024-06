A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG), pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), comentou as pesquisas eleitorais e afirmou que o cenário eleitoral na capital mineira é "preocupante". Nesta terça-feira (11/6) foram divulgados três levantamentos, entre elas a do instituto Viva Voz, encomendada pela TV Alterosa e divulgado pelo Estado de Minas.





No X (antigo Twitter), Duda afirmou que ela é o nome de maior força do campo progressista para ir para o segundo turno das eleições municipais. A deputada ainda pediu união de forças "acima de egos e projetos de poder".

"Cenário preocupante em BH Nas 3 pesquisas divulgadas hoje, considerando a margem de erro, apareço tecnicamente empatada em 2º lugar em duas pesquisas e em 3º lugar na outra. Sigo sendo o nome que mais tem chances de ir p/ 2º turno do campo progressista", escreveu Duda Salabert.





"Continuarei dialogando com a cidade. Falta um mês e meio p/ definir quem de fato estará na disputa eleitoral. Unir forças é importantíssimo. O programa político, a viabilidade eleitoral, as chances de vitória e o compromisso com BH devem estar acima de egos e projetos de poder", completou.

Pesquisa





De acordo com o levantamento divulgado pelo EM nesta terça-feira, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), lidera a pesquisa espontânea de intenção de voto com 8%. Na sequência aparece o deputado estadual Bruno Engler (PL-MG), com 5% das intenções de voto. Ele é seguido do também deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos-MG), com 4%, e pela deputada federal Duda Salabert (PDT-MG), com 3%.

O instituto ainda realizou dois levantamentos estimulados, quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos eleitores. No primeiro cenário, Mauro Tramonte lidera com 20% das intenções de votos, mas empata tecnicamente com o prefeito Fuad Noman, em segundo lugar com 18%. Eles são seguidos pelo senador Carlos Viana (Podemos-MG) e Bruno Engler, com 9%, Duda Salabert (8%) e Rogério Correia, com 4%.

Na segunda simulação estimulada, sem o deputado Mauro Tramonte, Fuad lidera com 19% das intenções de voto. O prefeito empata tecnicamente com o senador Carlos Viana (17%), seguido por Bruno Engler (10%), Duda Salabert (9%) e Rogério Correia (5%). Os indecisos são 19% dos entrevistados, e os que votam branco/nulo, 12%.

A pesquisa ouviu 1.200 eleitores com idade a partir de 16 anos e possui um nível de confiança de 95% e uma margem de erros de 2,9 pontos percentuais. O levantamento é registrado no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) com o número 07572/2024.