O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), lidera a pesquisa espontânea de intenção de voto encomendada pela TV Alterosa ao instituto Viva Voz, publicada nesta terça-feira (11/6). A pouco menos de quatro meses do primeiro turno, o atual chefe do Executivo da capital mineira aparece com 8% nesta modalidade em que os eleitores entrevistados citam o nome de sua preferência nas urnas.





Imediatamente atrás de Fuad aparece o pré-candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado estadual Bruno Engler (PL), com 5% das intenções de voto. Em seguida, a preferência do eleitor é pelo apresentador de TV e deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), com 4%, e pela deputada federal Duda Salabert (PDT), com 3%.

O levantamento também mostra que o ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD) ainda é lembrado pelo eleitorado, aparecendo com 2% das intenções de voto. Contudo, ele não pode voltar a ser candidato, uma vez que foi o vencedor dos dois últimos pleitos (2016 e 2020). Empatados com Kalil na preferência do belo-horizontino, estão o senador Carlos Viana (Podemos) e o candidato do partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o deputado federal Rogério Correia.

A soma dos demais pré-candidatos que foram citados em menos de 1% das entrevistas representa 3% do total. Neste cenário não pontuaram o suficiente, por exemplo, as pré-candidatas Luísa Barreto (Novo), ex-secretária do governo de Romeu Zema (Novo), e as deputadas estaduais Bella Gonçalves (Psol) e Ana Paula Siqueira (Rede).

O levantamento ainda mostra um percentual elevado de indecisos, na casa dos 63%, sinalizando um cenário ainda muito aberto no pleito da capital mineira. Os eleitores que votariam branco ou nulo representam 9% dos entrevistados.

A pesquisa ouviu 1.200 eleitores com idade a partir de 16 anos e possui um nível de confiança de 95% e uma margem de erros de 2,9 pontos percentuais. O levantamento é registrado no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) com o número 07572/2024.

Estimulada

O Instituto Viva Voz também realizou dois levantamentos estimulados, quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos eleitores. Neste caso, o número de indecisos tem uma queda considerável. Mauro Tramonte lidera o primeiro cenário com 20% das intenções de votos, mas empata tecnicamente com o prefeito Fuad Noman, em segundo lugar com 18% do eleitorado. Eles são seguidos por Carlos Viana e Bruno Engler, com 9%, Duda Salabert (8%) e Rogério Correia, com 4%.

O presidente da Câmara de Belo Horizonte, vereador Gabriel Azevedo (MDB), não pontuou na pesquisa espontânea, mas na primeira estimulada recebeu 2% dos votos. Ele é seguido por Ana Paula Siqueira (1%) e Bella Gonçalves (1%). Indecisos representam 16% dos entrevistados, enquanto os que disseram votar “branco ou nulo” são 10%.

Na segunda simulação estimulada, sem o deputado Mauro Tramonte, Fuad lidera com 19% das intenções de voto. O prefeito empata tecnicamente com o senador Carlos Viana (17%), seguido por Bruno Engler (10%), Duda Salabert (9%) e Rogério Correia (5%). Os indecisos são 19% dos entrevistados, e os que votam branco/nulo, 12%.

A pesquisa estimulada também fez um levantamento da rejeição dos pré-candidatos ao perguntar em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum. O resultado expõe a preferência do eleitorado belo-horizontino pela política mais voltada ao centro. Bruno Engler, representante mais à direita do pleito, lidera a rejeição com 9%, seguido por Rogério Correia e Duda Salabert, na esquerda, com 8%.

Vantagem



Na avaliação do diretor do Instituto Viva Voz, Igor Lima, que tem 26 anos de experiência na área de pesquisa de opinião pública, a corrida eleitoral na capital ainda está muito indefinida, com diversas possibilidades de candidaturas. “Entretanto, é possível destacar que Tramonte, Viana e o atual prefeito Fuad são os únicos que conseguem superar a marca dos 15% na intenção de voto estimulada. E, por isso, levam vantagem em relação aos demais concorrentes”, afirma o pesquisador.



Igor Lima ressalta, ainda, que o deputado Mauro Tramonte e o senador Carlos Viana têm maior grau de conhecimento devido às suas trajetórias como comunicadores de TV. “Recente na chefia do Executivo, que assumiu há pouco mais de 2 anos, o prefeito Fuad Noman, por sua vez, tem potencial para ganhar popularidade, à medida em que divulgue mais os feitos da sua administração e se torne mais conhecido do eleitorado da capital”, acrescenta.

Segundo turno

A pesquisa também simulou oito cenários de segundo turno entre os principais nomes do pleito. No cenário de polarização entre o bolsonarismo e o petismo, 28% disseram votar branco/nulo, enquanto 25% ainda estão indecisos. Contudo, o candidato do PT, Rogério Correia, venceria o bolsonarista Bruno Engler, por 26% a 21%.

O deputado estadual do PL também perderia para Duda Salabert por 26% a 22%, porém o número de eleitores que não votariam em nenhum dos dois, ou não escolheram, se sobressai. Ainda na simulação com nomes de esquerda, Carlos Viana venceria a deputada Duda Salabert por 42% a 23%; e Fuad Noman (33%) venceria Rogério Correia (21%).

O atual prefeito também venceria o deputado Bruno Engler com um placar de 35% a 21% das intenções de voto. Fuad (32%) ainda empataria tecnicamente em uma disputa com o senador Carlos Viana (34%).

Os dois cenários que simulam um segundo turno com a presença de Mauro Tramonte mostram vitória do deputado estadual. Contra Bruno Engler, ele teria a preferência de 46% do eleitorado, contra 17% do candidato de Bolsonaro. Ante Carlos Viana, ele teria 38% dos votos contra 24% do senador.

O eleitor também foi perguntado se escolheria um candidato da esquerda apoiado por Lula ou um de direita apoiado por Bolsonaro; 33% dos eleitores preferem o nome escolhido pelo ex-presidente, enquanto 30% votariam no apadrinhado pelo presidente da República. Para 21%, eles não influenciam o voto.

Avaliação

A pesquisa também procurou saber dos entrevistados como avaliam as gestões municipal, estadual e federal. O prefeito Fuad Noman é melhor avaliado que o governador Romeu Zema e que o presidente Lula. Sua gestão é considerada ótima ou boa por 31%, regular por 42% e rejeitada por 22%. Não souberam responder 5%.

A gestão do presidente Lula é a que carrega a maior rejeição dos belo-horizontinos, com 42% dos entrevistados considerando o governo petista como péssimo/ruim. O governo ainda recebe uma avaliação ótima/boa de 34% dos entrevistados e regular de 23%. Apenas 1% não soube avaliar.

Romeu Zema e o Palácio Tiradentes são bem avaliados por 34% dos entrevistados, enquanto 29% consideram a gestão do governador regular; 35% avaliam como péssima/ruim e 2% não souberam responder.