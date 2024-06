A deputada federal Duda Salabert (PDT) e a deputada estadual Ana Paula Siqueira (Rede) anunciaram, após reunião neste sábado (8/6), uma aliança por uma candidatura única na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte. As duas pré-candidatas fecham uma parceria no momento em que a disputa eleitoral começa a “afunilar”.

Apesar de a Rede fazer parte de uma federação com o PSOL, que inibi a possibilidade de uma chapa com outro partido, o martelo só deve ser batido nas convenções partidárias que começam em julho e se estendem até agosto.

“A construção dessa união foi feita como acreditamos que a política deve ser: com diálogo e de baixo para cima, colocando a cidade em primeiro plano e abandonado egos e vaidades”, disse Duda Salabert.

Na quinta-feira (7/7) o PSOL já havia anunciado uma aliança entre a deputada estadual Bella Gonçalves e o deputado federal Rogério Correia (PT-MG), após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No entanto, também não há uma definição do formato final da chapa. Os dois anúncios sinalizam para um movimento de unidade na esquerda belo-horizontina.

Faltando quatro meses para o primeiro turno, marcado para o dia 6 de outubro, a disputa ganha um formato mais claro. Nessa sexta-feira (7/8), o presidente da Câmara de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo (MDB), e o ex-vice-governador Paulo Brant (PSB) anunciaram a primeira chapa de pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito.

Na quarta-feira (5/6), a secretária de Planejamento e Gestão do governo de Minas Gerais, Luísa Barreto (Novo), foi exonerada do cargo para concorrer à PBH. Junto com ela, também foi exonerado o secretário-geral adjunto Lucas Gonzales (Novo), ex-deputado federal que pode ser o pré-candidato a vice na chapa pura do Partido Novo.

O prefeito Fuad Noman (PSD), já anunciou a aliança com o União Brasil, que deve indicar o vice-prefeito da chapa com o possível nome do vereador Álvaro Damião. Ainda concorrem como pré-candidatos, mas sem o indicativo de uma chapa, os deputados estaduais Bruno Engler (PL), Mauro Tramonte (Republicanos), e o senador Carlos Viana (Podemos).