O governo de Minas Gerais anunciou que a Companhia de Desenvolvimento (Codemge) fechou o contrato para fazer as obras de reparo nos elevadores dos prédios Minas e Gerais da Cidade Administrativa, interditados há um mês por problemas estruturais. O acordo com uma empresa de engenharia de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi assinado nesta sexta-feira (7/6).

O contrato foi fechado por aproximadamente R$ 2,5 milhões, com previsão de início das obras até o mês de julho e a conclusão de todos os elevadores até o fim do ano. Assim como na primeira tentativa, a empresa foi selecionada por meio de dispensa de licitação por emergência.

Esta é a segunda tentativa de firmar um contrato para as obras. Em abril, a primeira empresa selecionada para fazer o reparo nos equipamentos alegou “dificuldades internas em cumprir as obrigações estipuladas”, e desistiu do acordo com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag).

Segundo o governo de Minas, todas as obras serão fiscalizadas pela Codemge, que ficou a cargo do processo uma vez que como empresa, “tem mais flexibilidade para a execução" do serviço.

A cidade administrativa foi idealizada e construída durante a gestão do governador Aécio Neves (PSDB), sendo inaugurada em 2010. Segundo uma perícia que vistoriou os equipamentos, na construção da sede do Executivo mineiro, os pilares metálicos dos contrapesos dos elevadores não foram chumbados corretamente, resultando em um espaço vazio entre a viga de concreto armado e a chapa de fixação dos pilares.

O problema foi constatado pela primeira vez em novembro de 2023, quando um servidor de 66 anos morreu ao subir 13 andares devido a uma pane elétrica nos elevadores. No início de maio passado, o governo decidiu instituir o regime de home office para os servidores até que os reparos sejam concluídos.

Ainda de acordo com o governo, atualmente funcionam presencialmente só a Central de Serviços da Seplag, no 1º andar do prédio Gerais; e o RH Responde, a Superintendência Regional de Ensino (SRE) Metropolitana C, vinculada à Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG), e a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais (Cohab), no térreo do Gerais. No prédio Minas, também no térreo, funciona o atendimento presencial da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).