O governador Romeu Zema (Novo) oficializou a escolha da deputada estadual Alê Portela (PL) para chefiar a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), na edição do Diário Oficial deste sábado (8/6). A parlamentar vai substituir Elizabeth Jucá, pré-candidata do partido Novo à prefeitura de Juiz de Fora, na Zona da Mata.

Portela é a segunda deputada a ocupar um cargo no primeiro escalão de Zema nesta legislatura - o primeiro foi Gustavo Valadares (PMN), atual secretário de Estado de Governo. A cadeira vaga na Assembleia Legislativa de Minas Gerais será ocupada pela primeira suplente, Amanda Teixeira Dias (PL).

Com a escolha, o governador voltou a fazer acenos à bancada do Partido Liberal (PL) na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), a segunda maior da casa com 11 parlamentares, mas que recentemente votou dividida em projetos de interesse do Palácio Tiradentes, como o reajuste do funcionalismo de 4,62%.

Alê Portela foi anunciada como secretária ainda no final de maio, quando agradeceu a confiança de Zema e classificou a pasta como “crucial” para o bem-estar da população mineira.

“Comprometo-me a trabalhar incansavelmente para promover políticas públicas que reduzam as desigualdades e melhorem a qualidade de vida dos mineiros, especialmente daqueles que mais necessitam. Juntos, construiremos um Estado mais justo e inclusivo”, escreveu.