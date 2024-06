Em publicação nas redes sociais, Lula compartilhou imagem com a deputada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou a deputada federal Luiza Erundina (PSol-SP), nesta sexta-feira (7/6), no Hospital Sírio Libanês, em Brasília. A parlamentar passou mal na última quarta-feira (5/6), durante uma participação na Comissão dos Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, e precisou ser internada na unidade de terapia intensiva (UTI).

Em publicação nas redes sociais, Lula compartilhou imagem com a deputada. "Visita de solidariedade e carinho a minha amiga", escreveu. "O retorno do respeito à democracia e de um ambiente civilizado na política é fundamental para combatermos juntos o discurso e práticas de ódio de poucos", completou o presidente.

A fala do presidente é referente ao ambiente de hostilidade que se instaurou na Câmara dos Deputados na última semana, quando diversas brigas ocorreram, algumas até com ameaças de agressão física.

A própria Erundina esteve em alguns desses embates, o que fez deputadas do Psol, como Erika Hilton, relacionarem o mal estar da parlamentar com o ambiente de "puro caos causado pelos bolsonaristas na Comissão de Direitos Humanos". Erika cobrou do presidente da Câmara um posicionamento firme para reduzir a violência na Casa.

Nesta sexta-feira, Erundina deixou a UTI e foi transferida para um quarto no Hospital Sírio Libanês. Segundo a assessoria da parlamentar, Luiza Erundina teve um edema pulmonar que levou ao quadro de falta de ar e demandou socorro médico imediato na última quarta-feira.

Pelas redes sociais, a equipe da parlamentar afirmou que Erundina tem recebido muitas mensagens de carinho. "São inúmeros as manifestações de amor e carinho. O afeto é uma ferramenta de luta política!"