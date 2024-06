O governador Romeu Zema (Novo) exonerou a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto (Novo), nesta quarta-feira (5/6). Conforme antecipado pelo Estado de Minas, o movimento já era previsto, uma vez que a gestora pretende disputar a prefeitura de Belo Horizonte e precisa se afastar do cargo público quatro meses antes do primeiro turno, marcado para 6 de outubro.

O secretário-geral Adjunto, Lucas Gonzalez (Novo), ex-deputado federal, também foi exonerado do seu cargo. Ele foi lançado pelo partido Novo como pré-candidato a vice-prefeito na chapa de Luísa Barreto, estando sujeito às mesmas regras de desincompatibilização eleitoral.

Para o lugar de Luísa Barreto, que ocupava uma das principais secretarias do governo de Minas Gerais, responsável, por exemplo, pelos contratos dos servidores públicos, foi nomeada a subsecretária de Inovação e Gestão Estratégica, Camila Barbosa Neves. O cargo de secretário-geral adjunto será ocupado por Luiz Otávio de Oliveira Gonçalves.

Nos últimos meses, Zema tem reforçado o apoio à pré-candidatura de Barreto. A frequência com que ela participa de eventos do governador aumentou, e tem colecionado elogios do chefe do Executivo Mineiro.

No final de abril, o governador, que antes estava relutante em endossar a pré-campanha, foi categórico e disse que a gestora é um nome viável na disputa.



“O Partido Novo, ao qual eu e a secretária pertencemos, já fez uma pesquisa que mostrou a total viabilidade de uma candidata com o perfil e competência da Luísa. Ela terá todo o meu apoio. Vejo ela como a candidata que mais entende do setor público, pela formação, vivência, por tudo que está acontecendo em Minas Gerais, que é fruto, em boa parte, da Secretaria de Planejamento”, disse.