A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciou, nesta terça (4/6), que o governo federal lançará um plano nacional para enfrentamento de emergências climáticas. Ela fez a declaração durante um pronunciamento em rede nacional.

"Estamos concluindo a atualização da Estratégia Nacional de Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima e lançaremos um Plano Nacional para o Enfrentamento da Emergência Climática. Focado, principalmente, nos municípios e áreas de maior risco, o plano vai estruturar a capacidade do governo para lidar com o pré-desastre, fortalecendo ações de análise de risco, prevenção e preparação", explicou.

A titular da pasta do Meio Ambiente garantiu que o tema da mudança do clima vem sendo tratado de forma prioritária por todos os setores e áreas do governo. Ela destacou que essa é uma orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, segundo Marina, estabeleceu o compromisso de desmatamento zero em todos os biomas nacionais.

Conscientização

Horas antes, no Senado Federal, a ministra participou da sessão especial pelos 25 anos da Política Nacional de Educação Ambiental. Durante o evento, que antecedeu o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado hoje, ela disse ser preciso mudar a mentalidade de que os recursos naturais são "infinitos" e de que "a história é feita somente de progressos".

"A gente foi ensinada (na escola e em casa) que os recursos naturais são praticamente infinitos. Fomos educados no velho modelo, que ainda é o que está aqui a nos causar tantos problemas, inclusive o que estamos vivendo no Rio Grande do Sul, e tantos outros de desigualdade", lamentou.

Marina disse que os educadores ambientais têm um árduo desafio junto às crianças afetadas pela tragédia gaúcha. E que eles colaboram para melhorar a consciência ambiental da população.

* estagiário sob supervisão de Manuel Martínez