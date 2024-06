Ministro de Minas e Energia participou da abertura do 39° Congresso Mineiro de Municípios, no Expominas

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou nesta terça-feira (4/6), em Belo Horizonte, incentivos para projetos de minigeração distribuída de energia em todo o país. A revelação aconteceu durante o 39° Congresso Mineiro de Municípios.



A portaria, que deve ser assinada nesta semana, prevê a isenção do Pis/Cofins por até cinco anos para os respectivos projetos. Enquadram-se na minigeração instalações que variam entre 75 KW a 5 MW de potência instalada.

“Essa ação é mais uma forma de contribuir não só com o desenvolvimento de Minas Gerais, mas também com a transição energética, ao incentivarmos a produção de energia limpa e renovável. Mas isso tudo sem onerar a CDE, sem pesar na conta do consumidor de energia", explicou Silveira.

39° Congresso Mineiro

O evento é organizado anualmente pela Associação Mineira de Municípios (AMM) e a expectativa da entidade é de que 500 prefeitos e mais 8 mil pessoas participem em cada um dos dois dias - terça e quarta.

Também estão presentes o governador Romeu Zema (Novo), o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Tadeu Martins Leite (MDB), e outras autoridades.