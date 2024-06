O presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM) e prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinícius Bizarro (sem partido), disse que a entidade tem um bom diálogo com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). A declaração foi feita nesta terça-feira (4/6), durante o 39º Congresso Mineiro de Municípios, que ocorre em Belo Horizonte.



"Temos uma harmonia com o governo do estado, até porque o Zema entrou no meio do furacão. Tínhamos dívidas e ele honrou todas", afirmou.

Além de Zema, o evento também reúne o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Tadeu Martins Leite (MDB).

A expectativa da AMM é de que 8 mil pessoas participem em cada um dos dois dias do evento, que acontece nesta terça e quarta.