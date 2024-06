O governador Romeu Zema (Novo) apresentou uma nova proposta de reajuste para os servidores do estado de Minas Gerais. Na manhã desta terça-feira (4/6), ao lado da secretária estadual de Planejamento, Luísa Barreto, o governador mineiro anunciou o aumento do percentual para 4,62%, número que cobre a inflação deste ano. A proposta inicial era de reajuste de 3,62% para todo o funcionalismo público, que vem sendo duramente criticada.

"A partir dos debates de reajuste na Assembleia Legislativa, recebemos as demandas dos servidores, com a interlocução sempre construtiva do presidente da Casa, Tadeu Martins, e do nosso líder de governo, João Magalhães. Passamos as últimas semanas reunidos, fazendo contas e ajustando economias nos gastos públicos para conseguirmos alcançar o índice de reajuste de 4,62%. Esse percentual corresponde exatamente à inflação de 2023, dessa forma daremos uma recomposição integral das perdas inflacionárias", anunciou o governador Romeu Zema.

De acordo com a secretária Luísa Barreto, a emenda que amplia o reajuste será enviada à Assembleia Legislativa de Minas Gerais ainda nesta terça-feira.