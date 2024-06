A abertura do 39º Congresso Mineiro de Municípios na manhã desta terça-feira (4/9), em Belo Horizonte, vai reunir o governador Romeu Zema (Novo), o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e mais de 500 prefeitos.







Leia também: Com reajuste em 2025, Zema terá o maior salário entre governadores

O evento é organizado anualmente pela Associação Mineira de Municípios (AMM) e a expectativa da entidade é de que 8 mil pessoas participem em cada um dos dois dias - terça e quarta.





"Trata-se de um momento importante para debatermos a nossa pauta municipalista. A desoneração da folha, os impactos da reforma tributária nos municípios e a reforma previdenciária estão entre os pontos importantes. Vamos falar também dos cuidados com os mandatos que se encerram neste ano e sobre as eleições municipais", disse ao Estado de Minas o presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM) e prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinícius Bizarro. Ele também é o atual vice-presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM).





Também estão confirmadas as presenças do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Tadeu Martins Leite, e do vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo).





Leia também: Além de Zema, outros governadores mais que dobraram salários desde 2022

Eleições 2024





Na quarta-feira (5/6), a AMM e o Tribunal Regional de Minas Gerais (TRE-MG) promovem debates sobre as eleições municipais, com autoridades, especialistas e profissionais do direito eleitoral. Participam da mesa o desembargador e presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), Octavio Augusto de Nigris Boccalini, e o desembargador e diretor executivo da Escola Judiciária Eleitoral do TRE-MG, Joemilson Donizetti Lopes.